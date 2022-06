Fiumicino torna sotto le stelle: boom di presenze alla Notte Bianca (Di domenica 26 giugno 2022) Fiumicino – Musica, balli, gente e risate…Un’atmosfera di gioia ha fatto da cornice alla Notte Bianca, la prima di altre previste su tutto il territorio: dopo innumerevoli lockdown, restrizioni e due anni di pandemia, finalmente la gente è scesa di nuovo in piazza per stare insieme e godersi tutto ciò che la propria città può offrire. Non solo locali e ristoranti strapieni, ma sono state tantissime le persone, di tutte le generazioni, che hanno scelto di passeggiare sotto le stelle, percorrendo gli oltre 100 eventi lungo 5 chilometri di strade rese pedonali per l’occasione, facilmente raggiungibili grazie ai bus gratuiti che hanno collegato i parcheggi con le zone interessate dalla festa (leggi qui). Tra bancarelle di dolciumi, oggettistica, street food, birre e ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 giugno 2022)– Musica, balli, gente e risate…Un’atmosfera di gioia ha fatto da cornice, la prima di altre previste su tutto il territorio: dopo innumerevoli lockdown, restrizioni e due anni di pandemia, finalmente la gente è scesa di nuovo in piazza per stare insieme e godersi tutto ciò che la propria città può offrire. Non solo locali e ristoranti strapieni, ma sono state tantissime le persone, di tutte le generazioni, che hanno scelto di passeggiarele, percorrendo gli oltre 100 eventi lungo 5 chilometri di strade rese pedonali per l’occasione, facilmente raggiungibili grazie ai bus gratuiti che hanno collegato i parcheggi con le zone interessate dfesta (leggi qui). Tra bancarelle di dolciumi, oggettistica, street food, birre e ...

Pubblicità

ilfaroonline : Fiumicino, al Parco Da Vinci torna il Club Ferrari Passione Rossa - alebatman1 : RT @BettaPiccolotti: #fiumicino centinaia di persone, una fila di più di un’ora, perché mancano i taxi e non ci sono treni e bus di notte.… - flc_crea : RT @BettaPiccolotti: #fiumicino centinaia di persone, una fila di più di un’ora, perché mancano i taxi e non ci sono treni e bus di notte.… - Daviderel4 : RT @BettaPiccolotti: #fiumicino centinaia di persone, una fila di più di un’ora, perché mancano i taxi e non ci sono treni e bus di notte.… - BettaPiccolotti : #fiumicino centinaia di persone, una fila di più di un’ora, perché mancano i taxi e non ci sono treni e bus di nott… -