MACERATA - . Da Fiuminata a Porto Recanati il livello delè sceso notevolmente. Le condizioni del corso d'acqua che dà il suo nome ad una intera vallata mettono in allerta gli amministratori dei Comuni che vengono attraversati dale che, ...Il cane Misa nelA Serravalle , Emiliano Nardi, ha già firmato nei giorni scorsi, l'ordinanza per vietare l'uso di acqua per annaffiare ed irrigare: "IlChienti è in secca per buona parte del percorso ... Fiume Potenza in secca, scatta l'allarme: «Non è mai stato così, fondi Pnrr per salvarlo» MACERATA -. Da Fiuminata a Porto Recanati il livello del fiume Potenza è sceso notevolmente. Le condizioni del corso d’acqua che dà il suo nome ad una intera vallata mettono ...Stato: 25/06/2022 04:32 In Italia, una prolungata siccità ha ridotto drasticamente la produzione di energia dalle centrali idroelettriche e la siccità sta ...