Firenze, aggredisce una ragazza all'alba in pieno centro per violentarla: arrestato (Di domenica 26 giugno 2022) Carabinieri Nelle prime ore di questa mattina (intorno alle 05.15), domenica 26 giugno, i carabinieri hanno arrestato un 38enne siriano con l'accusa di violenza sessuale aggravata . L'uomo, poco prima,... Leggi su lanazione (Di domenica 26 giugno 2022) Carabinieri Nelle prime ore di questa mattina (intorno alle 05.15), domenica 26 giugno, i carabinieri hannoun 38enne siriano con l'accusa di violenza sessuale aggravata . L'uomo, poco prima,...

controradio : Firenze: 38enne aggredisce donna vicino a Stazione Santa Maria Novella - Alex58Gv : Firenze, senegalese aggredisce i controllori sul bus: fermato e denunciato. Era senza biglietto e mascherina - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Firenze, senegalese aggredisce i controllori sul bus: fermato e denunciato. Era senza biglietto - tempoweb : Senegalese aggredisce i controllori su un bus di #Firenze: fermato e denunciato. Era senza biglietto e mascherina… - corrierefirenze : Lievi escoriazioni per i controllori, disagi per i passeggeri che hanno visto il servizio interrompersi per un lung… -