Fiorentina, sorpasso sul Torino per Maggiore. Le ultime (Di domenica 26 giugno 2022) La Fiorentina ha effettuato il sorpasso ai danni del Torino per assicurarsi le prestazioni di Giulio Maggiore: la situazione Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Giulio Maggiore è pronto a lasciare lo Spezia ad un anno dalla scadenza del suo contratto per rimanere comunque in Serie A. Sulle tracce del centrocampista c’è la Fiorentina, anche se la situazione non è ancora definita. Nelle ultime ore, in ogni caso, i viola avrebbero sorpassato il Torino, altro club iscritto alla corsa per il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Laha effettuato ilai danni delper assicurarsi le prestazioni di Giulio: la situazione Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Giulioè pronto a lasciare lo Spezia ad un anno dalla scadenza del suo contratto per rimanere comunque in Serie A. Sulle tracce del centrocampista c’è la, anche se la situazione non è ancora definita. Nelleore, in ogni caso, i viola avrebbero sorpassato il, altro club iscritto alla corsa per il giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

violanews : ??La #Fiorentina di #Italiano rimane interessata a #Maggiore e avrebbe addirittura superato il #Torino?? ???… - Spezia_1906 : ?? La #Fiorentina prova il sorpasso su #Maggiore ? Viola interessati al capitano spezzino ?? Tentativo last-minute… - morenoAlmare : RT @FabioGiambo: 2/4 >>> 6) #Koulibaly ipotesi se parte de Ligt 7) #Paredes prima scelta per il centrocampo 8) Paredes non è una priorità 9… - FabioGiambo : 2/4 >>> 6) #Koulibaly ipotesi se parte de Ligt 7) #Paredes prima scelta per il centrocampo 8) Paredes non è una pri… -