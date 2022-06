Fiorentina, per la difesa piace Umtiti: le ultime (Di domenica 26 giugno 2022) La Fiorentina studia il grande colpo per la difesa: piace Umtiti del Barcellona ormai ai margini dei Blaugrana La Fiorentina studia il grande colpo per la difesa e per questo piace Umtiti del Barcellona ormai ai margini dei Blaugrana. Il difensore in scadenza nel 2026 potrebbe lasciare la Spagna anche a cifre contenute vista la sua volontà di andare via. La Viola ci pensa e potrebbe anche proporre un prestito. Lo scrive L’Equipe. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Lastudia il grande colpo per ladel Barcellona ormai ai margini dei Blaugrana Lastudia il grande colpo per lae per questodel Barcellona ormai ai margini dei Blaugrana. Il difensore in scadenza nel 2026 potrebbe lasciare la Spagna anche a cifre contenute vista la sua volontà di andare via. La Viola ci pensa e potrebbe anche proporre un prestito. Lo scrive L’Equipe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

