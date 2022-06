Fiorentina, caccia al nuovo portiere: la situazione da Vicario a Gollini (Di domenica 26 giugno 2022) Anche la Fiorentina in cerca di un estremo difensore. Lunga lista dei viola per il mercato: eccola nel dettaglio La Fiorentina è alla ricerca di un estremo difensore che garantisca sicurezza a tutto il reparto difensivo e, come riportato da Tuttosport, ci sono diversi nomi sulla lista di mercato. In primi c’è il solito Vicario, che è ancora l’alternativa più forte a Carnesecchi. Occhi sempre anche su Gollini (pronto a tornare in Italia) e Milinkovic Savic, in cerca di una nuova avventura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Anche lain cerca di un estremo difensore. Lunga lista dei viola per il mercato: eccola nel dettaglio Laè alla ricerca di un estremo difensore che garantisca sicurezza a tutto il reparto difensivo e, come riportato da Tuttosport, ci sono diversi nomi sulla lista di mercato. In primi c’è il solito, che è ancora l’alternativa più forte a Carnesecchi. Occhi sempre anche su(pronto a tornare in Italia) e Milinkovic Savic, in cerca di una nuova avventura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

