Figli e i diritti delle donne (Di domenica 26 giugno 2022) Meglio chiarire subito: sono convinta che la decisione della Corte Suprema americana di negare all’aborto lo status di diritto inalienabile costituzionalmente garantito rappresenti di fatto una grave ferita alla libertà delle donne statunitensi, c ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 26 giugno 2022) Meglio chiarire subito: sono convinta che la decisione della Corte Suprema americana di negare all’aborto lo status di diritto inalienabile costituzionalmente garantito rappresenti di fatto una grave ferita alla libertàstatunitensi, c ... sul sito.

Pubblicità

serintower : 'I diritti del nascituro vanno tutelati, ad ogni costo' 'L'omosessualità è un'aberrazione' 'La famiglia è soltanto… - midicapure : @giumetric @Lisaonthesofa @__Pam__de @Valerio864dd @cussiddu @AmmuzzoOff @AdoroilGenio Chi lotta in casa per i diri… - YourMellon : RT @Labbaronessa: Comunque la cosa che mi commuove di più di tutte è vedere il supporto al diritto di abortire in sicurezza da parte di nei… - Aquilone1989 : @marioadinolfi Tu sei il primo che parla di negare la libertà o che vuole a tutti i costi togliere i diritti e che… - ABnorma43011141 : @Corriere Io ho iniziato a lavorare a 7 anni, gratis, per imparare un mestiere. Ma non per questo dico simili baggi… -