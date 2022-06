Federico Fashion Style criticato per come si veste: la sua risposta è da incorniciare (Di domenica 26 giugno 2022) "Mi può stare anche simpatico però il passo al ridicolo è breve..va bene che l'abito non fa il monaco però c'è un limite a tutto..per me è ridicolo"; "Sembri Pinocchio"; "... Leggi su europa.today (Di domenica 26 giugno 2022) "Mi può stare anche simpatico però il passo al ridicolo è breve..va bene che l'abito non fa il monaco però c'è un limite a tutto..per me è ridicolo"; "Sembri Pinocchio"; "...

Pubblicità

scaramuschl : sto federico fashion style dei poveri che impazzisce quando vede una testa pelata come se in jojo non esistesse lui… - Azzurra86421786 : RT @carmelitadurso: Sorpresa!! Tra poco in studio a #Pomeriggio5 ci sarà Soleil!! E poi Federico Fashion Style, Antonella Elia e Maria Laur… - yn7bk : @mjhvo @mortaccii @n1ng91 LO SAI MI SEMBRAVA FEDERICO FASHION STYLE - GattoneTele : @Cdl73884431 É stata da Federico fashion style - lillydessi : Federico Cina porta a Milano la sua Romagna - -