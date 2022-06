Federica, significato e origine del nome (Di domenica 26 giugno 2022) Federica, come si può facilmente intuire, non è altro che la forma femminile del nome Federico, composto dagli elementi germanici frid (“pace”) e ric (“sovrano”, “signore”, “potente”). Negli anni Ottanta il nome è stato fra i più diffusi in assoluto, così come nel decennio precedente e in quello successivo, fino all’inizio del 2000, quando era al settimo posto tra i nomi più usati per le neonate dell’anno; da allora la sua popolarità ha subito una costante discesa e dal 2014 il nome non compare più fra i 50 più usati in Italia. Al 2020 il nome è stato scelto per 418 neonate. Fra le Federica famose ricordiamo la nuotatrice Federica Pellegrini, la conduttrice Federica Panicucci, l’attrice e modella Federica Moro, la giornalista ... Leggi su gravidanzaonline (Di domenica 26 giugno 2022), come si può facilmente intuire, non è altro che la forma femminile delFederico, composto dagli elementi germanici frid (“pace”) e ric (“sovrano”, “signore”, “potente”). Negli anni Ottanta ilè stato fra i più diffusi in assoluto, così come nel decennio precedente e in quello successivo, fino all’inizio del 2000, quando era al settimo posto tra i nomi più usati per le neonate dell’anno; da allora la sua popolarità ha subito una costante discesa e dal 2014 ilnon compare più fra i 50 più usati in Italia. Al 2020 ilè stato scelto per 418 neonate. Fra lefamose ricordiamo la nuotatricePellegrini, la conduttricePanicucci, l’attrice e modellaMoro, la giornalista ...

