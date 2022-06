Federica Nargi | il costume mostra tutto | corpo da sogno | sei meravigliosa

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 26 giugno 2022)è una tra le showgirl più conosciute che ci siano; proviamo a scoprire qualcosa in più sulla compagna di Alessandro Matri. Il lato professionale, con una serie di esperienze, la disavventura vissuta a Roma e l’aspetto sentimentale con una bellissima storia d’amore e il giallo sul matrimonio. Cerchiamo di conoscere meglio, donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramIniziamo con l’aspetto sentimentale e, da questo punto di vista, non possiamo non menzionare la bellissima storia d’amore chevive, dal 2009, con Alessandro Matri, ex attaccante della Serie A. I due hanno due splendide figlie e, stando ad alcune indiscrezioni, nel corso di questa estate si sarebbero dovuti sposare nellacornice di ...