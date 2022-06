Fabio, morto nell’ascensore del Ministero degli Esteri: qualcuno non voleva che si scoprisse cosa era accaduto (Di domenica 26 giugno 2022) Le indagini sulla morte di Fabio Palotti alotti, tecnico di 39 anni trovato senza vita nell’ascensore del Ministero degli Esteri, stanno facendo venire a galla parecchie irregolarità. E qualcuno avrebbe inquinato le prove. Proseguono le indagini sulla morte del 39enne Fabio Palotti che lo scorso 28 aprile fu trovato senza vita nell’ascensore del Ministero degli L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 26 giugno 2022) Le indagini sulla morte diPalotti alotti, tecnico di 39 anni trovato senza vitadel, stanno facendo venire a galla parecchie irregolarità. Eavrebbe inquinato le prove. Proseguono le indagini sulla morte del 39ennePalotti che lo scorso 28 aprile fu trovato senza vitadelL'articolo proviene da Leggilo.org.

