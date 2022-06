Estate delle Torri nel VI municipio di Roma: ecco tutti gli eventi in programma, il calendario completo (Di domenica 26 giugno 2022) Estate, temperature altissime, ma anche tanti eventi da non perdere nella Capitale. Come quelli che si svolgeranno nel VI municipio di Roma, in ben 11 quartieri. Dal prossimo 1° luglio, infatti, partirà ‘Luce sulle Torri’, una ‘manifestazione artistica e culturale promossa dal municipio VI delle Torri e dedicata a tutti’. Quali sono gli eventi nel VI municipio di Roma Come ha fatto sapere Franco, il presidente del municipio, quello che partirà a luglio sarà un evento straordinario, unico in tutta Roma. Sono ben 70, infatti, gli eventi in programma per tutti i weekend dal 1 luglio al 7 agosto e saranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 giugno 2022), temperature altissime, ma anche tantida non perdere nella Capitale. Come quelli che si svolgeranno nel VIdi, in ben 11 quartieri. Dal prossimo 1° luglio, infatti, partirà ‘Luce sulle’, una ‘manifestazione artistica e culturale promossa dalVIe dedicata a’. Quali sono glinel VIdiCome ha fatto sapere Franco, il presidente del, quello che partirà a luglio sarà un evento straordinario, unico in tutta. Sono ben 70, infatti, gliinperi weekend dal 1 luglio al 7 agosto e saranno ...

