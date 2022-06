Era un obiettivo del Napoli | un club di Serie A piazza il colpo | c’è la notizia sull’attaccante

(Di domenica 26 giugno 2022) Con l’addio di Lorenzo Insigne e le possibili partenze di Politano e Dries Mertens, il reparto offensivo azzurro pare prossimo ad un forte rinnovamento. Nelle scorse settimane sono diversi i nomi accostati alper andare a puntellare l’attacco e tra questi c’è sicuramente quello di Milan Djuric. Milan Djuric Mercato (Getty Images) Nell’ultima stagione, l’attaccante bosniaco ha indossato la maglia granata della Salernitana, disputando un’ottima stagione che ha permesso ai campani di raggiungere un’insperata salvezza. Djuric, centravanti molto fisico grazie ai suoi 199 centimetri, ha collezionato anche 5 reti e 5 assist nell’ultima stagione. Illo aveva attenzionato come possibile innesto da regalare a Luciano Spalletti in vista del prossimo anno, ma undiA, ha sbaragliato la ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : #Castagnini confermato nel ruolo di direttore sportivo del #Palermo: era solo un passaggio formale dovuto. Ora il p… - _Nico_Piro_ : Pare che gli allarmi dell'intelligence sull'11/9 siano stati trascurati perchè obiettivo totalizzante era la messa… - GierenHg : @franciscomuttl1 @Vardiello2 MUTTLEY ,OK LO HAIVDETTO,IO L'HO TOLTO DAL MIO PROFILO PERCHÉ NON NE SONO CERTO . ORA… - Insider1899 : @Lilibeth3090 L'unico obiettivo con quelle caratteristiche era l'ormai sfumato Botman, quindi penso che il Milan an… - sdeluxs : L’obiettivo era ripassare metà programma e l’ho fatto quindi sono apposto così -

Il Manifesto

Per l'attacco sta sfumando BELOTTI , cheun, visto che il Gallo è sul punto di andare al Monaco. C'è molto movimento in casa della Juventus, perché DI MARIA sembra aver deciso di ...Andare al Mondiale con questa misura nonil mio. Sto bene fisicamente, tecnicamente ci sono tante difficoltà. Sarà importante in queste tre settimane risolvere questo piccolo problema ... «Per la retorica razzista di Bolsonaro erano un obiettivo» | il manifesto L’impresa è compiuta! Dopo essere partita da Santa Maria di Leuca (Le) e aver attraversato 8 regioni, toccato 31 tappe e percorso 2000 chilometri, il testimone di questa lunghissima staffetta paralimp ...