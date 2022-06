Equitazione | Eventing Nations Cup Strzegom 2022 | Italia sesta | Pietro Majolino 12° nell’individuale

(Di domenica 26 giugno 2022) La terza tappa dellaCupdi, disputata a, in Polonia, vede l’ed ultima nella classifica finale a squadre dopo l’eliminazione di tre dei quattro azzurri in gara nel corso della prova di cross country. Nella classifica individuale l’unico azzurro a terminare tutte le prove èsu Cosmo la Riviera, 12° assoluto con 55.5, mentre sono stati eliminati nella prova di cross country Simone Sordi su Chocolat de Ligniere, Andrea Cincinnati su Tempesta de la Folgore ed Elisa Vincenti su Herminia. CLASSIFICA FINALE TERZA TAPPACUP 1 POLONIA 139.6 2 PAESI BASSI 151.1 3 AUSTRIA 151.4 4 GERMANIA 1110.9 5 SVEZIA 1182.76...

La terza tappa della Eventing Nations Cup 2022 di equitazione, che si disputerà a Strzegom, in Polonia, dal 23 al 26 giugno, vedrà la partecipazione dell'Italia, seconda nella classifica generale dopo le prime due tappe. L'Italia sarà rappresentata da Pietro Sandei con Rubis de Prere, Susanna Bordone, Andrea Cincinnati, ed Elisa Vincenti. La quarta tappa della Eventing Nations Cup 2022 di equitazione, che si disputerà ad Avenches, in Svizzera, dal 7 al 10 luglio, vedrà la partecipazione dell'Italia, seconda nella classifica generale dopo le prime due tappe.