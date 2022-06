Emma Muscat | scollatura profondissima | Foto pazzesca

Pubblicità

emma muscat

Fra gli artisti sono attesi: Baby K, Francesca Michielin, Michele Bravi,, Miss Keta, Immanuel Casto, le Karma B, Romina Falconi, Debora Villa e le drag di Drag Race Italia. È previsto per ...Tra gli ospiti, le comiche Katia Follesa e Michela Giraud, le cantanti Baby K, Francesca Michielin,, Miss Keta e del cantante Michele Bravi. Nei giorni 30 giugno e 1° luglio tre spazi in ... Emma Muscat, il top cortissimo fa impazzire tutti | Che look Ritorna l'arcobaleno di colori, musica e diritti. Sul palco all'Arco della Pace per l'appuntamento finale del Pride di Milano, previsto il 2 luglio, ci saranno, tra gli altri Katia Follesa, Michela Gi ...Il 2 luglio a Milano torna, dopo due anni di assenza a causa della pandemia e del lockdown, la parata del Gay Pride che chiederà "Diritti senza conflitti", come recita il tema scelto in questa edizion ...