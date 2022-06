Ema Stokholma mette la sveglia per ricordarsi di mangiare, da sempre è sotto peso (Di domenica 26 giugno 2022) Sa di essere molto magra, ad Ema Stokholma evidentemente lo ripetono anche spesso ma confessa che lei si dimenticherebbe di mangiare se non mettesse la sveglia. Racconta che mangiare è la cosa che più rimanda nella vita, è inappetente e preferirebbe fare altro nelle ore dei pasti. L’inappetenza ce l’ha da sempre, da quando era bambina, e chi conosce la sua storia comprende bene il suo problema. Ema Stokholma spiega infatti che diventa sempre più un problema, il suo essere sempre sotto peso, rimandare il momento del cibo, non le fa bene. Ha voglia di prendersi cura del suo corpo e per farlo mette la sveglia. E’ ovviamente stanca Ema di leggere o ascoltare commenti e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 giugno 2022) Sa di essere molto magra, ad Emaevidentemente lo ripetono anche spesso ma confessa che lei si dimenticherebbe dise nonsse la. Racconta cheè la cosa che più rimanda nella vita, è inappetente e preferirebbe fare altro nelle ore dei pasti. L’inappetenza ce l’ha da, da quando era bambina, e chi conosce la sua storia comprende bene il suo problema. Emaspiega infatti che diventapiù un problema, il suo essere, rimandare il momento del cibo, non le fa bene. Ha voglia di prendersi cura del suo corpo e per farlola. E’ ovviamente stanca Ema di leggere o ascoltare commenti e ...

