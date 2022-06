Elodie confessa perché non ha sostenuto l’esame di maturità (Di domenica 26 giugno 2022) In queste settimane migliaia di ragazzi sono impegnati a sostenere l’esame di maturità e per questo motivo Elodie, intervistata dal Corriere della Sera, ha ricordato la sua notte prima degli esami. Una notte che non c’è mai stata perché si è ritirata da scuola a maggio, un mese prima dell’inizio degli esami. “Che follia, era maggio, a un mese dall’esame mi ritiro, con giustificazioni stupide, tipo: non ho bisogno di farmi giudicare, inizierò a lavorare. In realtà avevo paura del rifiuto, di non essere all’altezza, di esser bocciata. Bisogna lavorare sulla paura del rifiuto. L’insuccesso fa parte dell’impegno, senza impegno non c’è successo e allora bisogna accettare che il fallimento fa parte del successo”. Della scuola tuttavia Elodie ha un bel ricordo. “C’era una professoressa, di ... Leggi su biccy (Di domenica 26 giugno 2022) In queste settimane migliaia di ragazzi sono impegnati a sosteneredie per questo motivo, intervistata dal Corriere della Sera, ha ricordato la sua notte prima degli esami. Una notte che non c’è mai statasi è ritirata da scuola a maggio, un mese prima dell’inizio degli esami. “Che follia, era maggio, a un mese dalmi ritiro, con giustificazioni stupide, tipo: non ho bisogno di farmi giudicare, inizierò a lavorare. In realtà avevo paura del rifiuto, di non essere all’altezza, di esser bocciata. Bisogna lavorare sulla paura del rifiuto. L’insuccesso fa parte dell’impegno, senza impegno non c’è successo e allora bisogna accettare che il fallimento fa parte del successo”. Della scuola tuttaviaha un bel ricordo. “C’era una professoressa, di ...

