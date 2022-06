Elezioni comunali, affluenza in Puglia: 32,84 per cento alle 19 Si vota fino alle 23 (Di domenica 26 giugno 2022) Dati diffusi dal ministero dell’Interno. Puglia 10 su 10 18,35 32,84 45,13 BARI 5 su 5 17,64 32,33 43,69 CASTELLANA GROTTE 19,87 34,74 47,71 GIOVINAZZO 20,44 38,32 46,45 MOLFETTA 16,34 29,35 42,58 POLIGNANO A MARE 17,26 33,29 40,65 SANTERAMO IN COLLE 17,05 32,10 43,26 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 1 su 1 16,49 29,72 43,28 BARLETTA 16,49 29,72 43,28 LECCE 1 su 1 22,84 37,42 50,37 GALATINA 22,84 37,42 50,37 TARANTO 3 su 3 21,65 37,92 50,32 CASTELLANETA 25,61 44,85 50,63 MOTTOLA 18,69 34,61 49,02 PALAGIANO 20,37 33,70 51,36 L'articolo Elezioni comunali, affluenza in Puglia: 32,84 per cento ... Leggi su noinotizie (Di domenica 26 giugno 2022) Dati diffusi dal ministero dell’Interno.10 su 10 18,35 32,84 45,13 BARI 5 su 5 17,64 32,33 43,69 CASTELLANA GROTTE 19,87 34,74 47,71 GIOVINAZZO 20,44 38,32 46,45 MOLFETTA 16,34 29,35 42,58 POLIGNANO A MARE 17,26 33,29 40,65 SANTERAMO IN COLLE 17,05 32,10 43,26 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 1 su 1 16,49 29,72 43,28 BARLETTA 16,49 29,72 43,28 LECCE 1 su 1 22,84 37,42 50,37 GALATINA 22,84 37,42 50,37 TARANTO 3 su 3 21,65 37,92 50,32 CASTELLANETA 25,61 44,85 50,63 MOTTOLA 18,69 34,61 49,02 PALAGIANO 20,37 33,70 51,36 L'articoloin: 32,84 per...

Pubblicità

SkyTG24 : Elezioni Comunali Verona, il vescovo Zenti: “Non votate chi sostiene l’ideologia gender” - emiliomagrini : RT @ErmannoKilgore: Gli elettori hanno capito che tanto votare partiti che poi si disintegrano per interessi personali, in tanti rigagnoli… - Open_gol : L'affluenza alle ore 19 è in calo di oltre 9 punti percentuali al primo turno #ballottaggi - NoiNotizie : #Elezioni comunali, affluenza in #Puglia: 32,84 per cento alle 19 - ErmannoKilgore : Gli elettori hanno capito che tanto votare partiti che poi si disintegrano per interessi personali, in tanti rigagn… -