Elezioni amministrative: oggi si scelgono dieci sindaci in Puglia ELENCO COMUNI Al voto dalle 7 alle 23 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE (Di domenica 26 giugno 2022) Seggi aperti fra le 7 e le 23. A seguire le operazioni di scrutinio. Il secondo turno riguarda oggi, fra gli altri, dieci COMUNI pugliesi. Di seguito: Città metropolitana di Bari Castellana Grotte – Domenico Ciliberti/Vito Luigi Rubino Giovinazzo – Michele Sollecito/Daniele De Gennaro Molfetta – Tommaso Minervini/Pasquale Drago Polignano a Mare – Maria La Ghezza/Vito Carrieri Santeramo in Colle – Vincenzo Luciano Casone/MIchela Gabriella Nocco Provincia di Barletta-Andria-Trani Barletta – Cosimo Damiano Cannito/Santa Scommegna Provincia di Lecce Galatina – Fabio Vergine/Marcello Pasquale Amante Provincia di Taranto Castellaneta – Alfredo Oscar Cellamare/Giambattista Di Pippa Mottola – Giovanni Piero Barulli (M5S-civ)/Angelo Lattarulo Palagiano – Domenico Pio Lasigna/Pietro Rotolo

