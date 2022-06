(Di domenica 26 giugno 2022) ROMA – Arriva in radio e nei digital store “Ehi saic’è”, nuovodi, prodotto da Franco Eco eper ladel“E” di Massimo Cappelli. Si tratta di un brano ispirato completamente dalla visione dele, come tutti gli altri brani scritti dall’artista, ha molteplici chiavi di lettura. In questo caso si tratta di una canzone che vuole portare leggerezza, spensieratezza. Il video ufficiale è diretto da Francesco Siciliano. “Richiama alla mente l’estate, la voglia di scappare dalla quotidianità, la voglia di divertirsi. Il video vede alternate le scene dela quelle della mia festa di compleanno, in cui abbiamo colto l’occasione per far ascoltare in anteprima il ...

Pubblicità

Lopinionista : 'Ehi sai cosa c'è', il singolo di Erik scritto per la colonna sonora del film 'E buonanotte' - afspagnuolo : RT @zuzzusierattusi: Sad Hill, 26 giugno 2022. ??? 'Ehi, Biondo, lo sai di chi sei figlio tu?'. - mixborghi : RT @zuzzusierattusi: Sad Hill, 26 giugno 2022. ??? 'Ehi, Biondo, lo sai di chi sei figlio tu?'. - heyyoIetsgo : RT @zuzzusierattusi: Sad Hill, 26 giugno 2022. ??? 'Ehi, Biondo, lo sai di chi sei figlio tu?'. - zuzzusierattusi : Sad Hill, 26 giugno 2022. ??? 'Ehi, Biondo, lo sai di chi sei figlio tu?'. -

EarOne

Beh, dipende dall'host, giusto, dipende da chi è. Non lo so. Lo scopriremo però. È una ... La cercheranno per le strade e diranno: ', quello è il mio ragazzo'. Insomma, potrebbero creare delle ...... per farla emozionare e farla sentire un gioiello raro e prezioso:bene quanto me qual è il ...sorella. Voglio solo che tu sappia che ti amo fino alla luna e ritorno. Sorella, sei come il mio ... Erik - Ehi sai cosa c'è (Radio Date: 22-06-2022) ROMA - Arriva in radio e nei digital store "Ehi sai cosa c’è", nuovo singolo di Erik, prodotto da Franco Eco e scritto per la colonna sonora del film "E ...