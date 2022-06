Editoria | Garavini | ' determinante per italiani all' estero' | domani convegno al Senato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "L'informazione preserva la democrazia, garantendone l'esercizio dei diritti. Un ruolo svolto in prima linea dai media rivolti aglinel mondo. Pur vivendo distanti, i connazionali residenti all'riescono a mantenere il legame con il Paese di origine proprio grazie all'informazione a loro dedicata da giornali, agenzia, radio e tv. Che li tiene costantemente aggiornati sia sulle questioni interne all'Italia che su quelle che riguardano la loro circoscrizione. In questo modo, gli iscritti Aire possono partecipare attivamente alla sua vita politica, prendendo parte alle votazioni per le elezioni e per i referendum, così come per il rinnovo degli organi di rappresentanza, dai Comites al Cgie”. Lo afferma la senatrice di Italia viva Laura, vicepresidente commissione Esteri, promotrice del ...