Eboli, trovato morto il podista scomparso durante una gara (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di F.G., che ha fatto perdere le proprie tracce durante il Trail dei Monti Ebolitani. L’uomo di anni 47, originario di Salerno era uno dei partecipanti alla manifestazione di ieri nel comprensorio del comune di Eboli (SA). durante le fasi finali dell’evento, percorrendo l’ultimo chilometro, F.G. aveva fatto perdere le sue tracce. Gli organizzatori della manifestazione hanno subito diramato l’allarme ai Carabinieri che lo hanno veicolato al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania iniziando le ricerche già dalla mezzanotte di ieri. Questa mattina durante una battuta di ricerca, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno rinvenuto un reperto che li ha ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di F.G., che ha fatto perdere le proprie tracceil Trail dei Montitani. L’uomo di anni 47, originario di Salerno era uno dei partecipanti alla manifestazione di ieri nel comprensorio del comune di(SA).le fasi finali dell’evento, percorrendo l’ultimo chilometro, F.G. aveva fatto perdere le sue tracce. Gli organizzatori della manifestazione hanno subito diramato l’allarme ai Carabinieri che lo hanno veicolato al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania iniziando le ricerche già dalla mezzanotte di ieri. Questa mattinauna battuta di ricerca, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno rinvenuto un reperto che li ha ...

