Eboli, trovato morto il podista scomparso a 1 km dal traguardo: l’ipotesi della caduta fatale (Di domenica 26 giugno 2022) È stato ritrovato morto il podista di Salerno, scomparso da ieri sera durante una gara di trail running a Eboli, nel Salernitano. Dell’uomo, F.G. di 47 anni, si erano perse le tracce all’ultimo chilometro della gara che si stava svolgendo sui Monti Ebolitani, in un tratto molto impervio. Partite dalla mezzanotte di ieri 25 giugno, le ricerche di carabinieri e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico campano hanno portato al ritrovamento del cadavere dell’uomo alla fine di un pendio. L’avvistamento è avvenuto in località Ernice, una zona su cui il regolamento della gara indicava maggiore prudenza, a maggior ragione con le condizioni di luce ridotte in cui si sarebbe svolta la gara. Secondo una prima ipotesi, il podista sarebbe ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) È stato riildi Salerno,da ieri sera durante una gara di trail running a, nel Salernitano. Dell’uomo, F.G. di 47 anni, si erano perse le tracce all’ultimo chilometrogara che si stava svolgendo sui Montitani, in un tratto molto impervio. Partite dalla mezzanotte di ieri 25 giugno, le ricerche di carabinieri e tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico campano hanno portato al ritrovamento del cadavere dell’uomo alla fine di un pendio. L’avvistamento è avvenuto in località Ernice, una zona su cui il regolamentogara indicava maggiore prudenza, a maggior ragione con le condizioni di luce ridotte in cui si sarebbe svolta la gara. Secondo una prima ipotesi, ilsarebbe ...

Pubblicità

Luxgraph : Eboli, trovato morto il podista scomparso durante gara di trail: #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - nemboc : @Museo_Eboli Mi chiedevo che diavolo fosse il baby pit...poi l 'ho trovato in internet - infoitinterno : Lutto cittadino a Oliveto Citra per la morte del poliziotto trovato morto sull'A2 ad Eboli - vicky68_ : RT @m_robella22: 15/06/22??Eboli ????Poliziotto di 42 anni TROVATO MORTO in auto. ??Ipotesi suicidio, dicono. Ma di solito non è abbastanza… -