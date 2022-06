Pubblicità

Riccard17045943 : RT @Gazzetta_it: È il Maldini day: oggi gli auguri da tutto il mondo, nelle prossime ore il sì a Cardinale - sportli26181512 : È il Maldini day: oggi gli auguri da tutto il mondo, nelle prossime ore il sì a Cardinale: È il Maldini day: oggi g… - Gazzetta_it : È il Maldini day: oggi gli auguri da tutto il mondo, nelle prossime ore il sì a Cardinale - OUTSVIDE : paolo maldini's day - kalululandia : Buon Maldini’s day a tutti i campioni d’Italia???? -

La Gazzetta dello Sport

Poco male, tanto non era una gara a chi arriva prima: l'importante è semplicemente esserci, quando un personaggio come Paolocompie gli anni. Oggi sono 54 ed è una festa particolare tra relax ......in questa Germania - Italia ma di quel giocatore fantastico che a Euro 2020 aveva entusiasmato e spinto i tifosi del Milan a dubitare delle scelte di Paoloche cosa rimane oggi In questo... Paolo Maldini: oggi il compleanno, domani la firma sul rinnovo Paolo Maldini e il Milan, un legame indissolubile. Oggi l'ex campione e attuale direttore tecnico rossonero festeggia 54 anni, con un solo pensiero nel cuore: la squadra per la quale ha sempre giocato ...According to La Repubblica newspaper, Elliott and Paolo Maldini continue having different views on Milan's future and their tense relationship helped ...