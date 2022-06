Dybala Inter, Antun si guarda intorno: sondate nuove piste estere (Di domenica 26 giugno 2022) Dybala Inter, in attesa delle mosse dei nerazzurri l’entourage dell’argentino si sta guardando intorno: la situazione L’Inter sta cercando la miglior soluzione per fare spazio a Dybala sia per una questione di numeri, sia per una questione economica, visto che i nerazzurri devono dare un taglio al monte stipendi. Serve pazienza e in questa attesa, secondo quanto riportato da Sky Sport, Antun avrebbe già sondato il terreno con club esteri L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022), in attesa delle mosse dei nerazzurri l’entourage dell’argentino si stando: la situazione L’sta cercando la miglior soluzione per fare spazio asia per una questione di numeri, sia per una questione economica, visto che i nerazzurri devono dare un taglio al monte stipendi. Serve pazienza e in questa attesa, secondo quanto riportato da Sky Sport,avrebbe già sondato il terreno con club esteri L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? DYBALA, L'INTER NON MOLLA Tutte le #notizie ?? - FBiasin : “Ma se per caso arrivasse anche #Dybala poi come si fa: chi gioca là davanti?”. #Inter 1999/2000: Ronaldo, Vieri,… - Gazzetta_it : Milito: 'Lukaku cambia tutto. Dybala è un'occasione, l'Inter la colga' - edicolasportiva : Tramontana: 'Dybala bambino e fragile? Inter, non badare alle voci. Se l'idillio è finito è colpa anche della Juve'… - alan19_88 : @Inter adesso tocca a noi.. #dybala -