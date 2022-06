Draghi: Mai più dipendenti dalla Russia. La crisi energetica non inneschi una ripresa del populismo (Di domenica 26 giugno 2022) “Nella situazione attuale ci sono delle esigenze a breve termine che richiederanno investimenti ampi nelle infrastrutture per il gas per i Paesi in via di sviluppo e non solo. Dovremo assicurarci che possano essere poi convertite all’uso dell’idrogeno, un modo per conciliare le esigenze a breve con quelle a lungo termine”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in un punto stampa a Elmau durante una pausa dei lavori del G7. “Dobbiamo evitare gli errori commessi dopo la crisi del 2008: la crisi energetica non deve produrre un ritorno del populismo”, ha aggiunto. “Abbiamo gli strumenti per farlo: dobbiamo mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, compensare le famiglie e le imprese in difficolta’, tassare le aziende che fanno profitti straordinari”. “Anche quando i prezzi dell’energia ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 giugno 2022) “Nella situazione attuale ci sono delle esigenze a breve termine che richiederanno investimenti ampi nelle infrastrutture per il gas per i Paesi in via di sviluppo e non solo. Dovremo assicurarci che possano essere poi convertite all’uso dell’idrogeno, un modo per conciliare le esigenze a breve con quelle a lungo termine”. Lo ha detto il premier Marioin un punto stampa a Elmau durante una pausa dei lavori del G7. “Dobbiamo evitare gli errori commessi dopo ladel 2008: lanon deve produrre un ritorno del”, ha aggiunto. “Abbiamo gli strumenti per farlo: dobbiamo mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, compensare le famiglie e le imprese in difficolta’, tassare le aziende che fanno profitti straordinari”. “Anche quando i prezzi dell’energia ...

