Draghi avrà un partito a sua insaputa | Formigoni | quello che nessuno dice

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022) Due mesi prima delle elezioni per il Quirinale preconizzai Mattarella confermato Presidente della Repubblica epresidente del Consiglio. Molti si stupirono, ma non era questione di magia, semplicemente la politica ha una sua logica che la rende più forte di qualunque dabbenaggine dei partiti. Così oggi è ragionevole prevedere che prima delle elezioni politiche nascerà ildi, o comunque unano. Perché? Guardiamo il quadro politico: all'infuori della Meloni che dall'alto del suo primato legittimamente aspira ad essere lei Presidente, tutti gli altri partiti o partitini, di destra, di centro e di sinistra continuano a ritenerela carta vincente per tirar fuori l'Italia dalle secche nazionali e internazionali in cui siamo rinserrati. Ma è ...