Draghi al G7: mai più dipendenti da Mosca. Gli Usa lanciano un piano da 600 mld per le infrastrutture (Di domenica 26 giugno 2022) Eliminare per sempre la dipendenza energetica dalla Russia. Lo ha detto il premier Mario Draghi al G7 a Elmau, in Baviera. Un vertice che ha innanzitutto riconfermato l'unità contro la Russia e in difesa di Kiev, proprio nel giorno in cui i russi hanno bombardato la capitale ucraina colpendo un edificio residenziale. "Anche quando i prezzi dell'energia scenderanno – ha detto Draghi al G7 – non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza dalla Russia che avevamo. Dobbiamo eliminare per sempre la nostra dipendenza dalla Russia". "Nella situazione attuale ci sono delle esigenze a breve termine che richiederanno investimenti ampi nelle infrastrutture per il gas per i Paesi in via di sviluppo e non solo. Dovremo assicurarci che possano essere poi convertite all'uso dell'idrogeno, un modo per conciliare le esigenze a breve con quelle ...

