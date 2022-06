Draghi al G7: «La crisi energetica non porti a un ritorno del populismo. Dobbiamo eliminare la dipendenza dalla Russia» (Di domenica 26 giugno 2022) «Dobbiamo evitare gli errori commessi dopo la crisi del 2008: la crisi energetica non deve produrre un ritorno del populismo». Così il presidente del Consiglio Mario Draghi durante la sessione di lavoro del G7 in corso in Germania. «Abbiamo gli strumenti per farlo: Dobbiamo mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, compensare le famiglie e le imprese in difficoltà, tassare le aziende che fanno profitti straordinari». Parlando delle forniture energetiche da Mosca, Draghi ha detto: «Anche quando i prezzi dell’energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia che avevamo. Dobbiamo eliminare per sempre la nostra ... Leggi su open.online (Di domenica 26 giugno 2022) «evitare gli errori commessi dopo ladel 2008: lanon deve produrre undel». Così il presidente del Consiglio Mariodurante la sessione di lavoro del G7 in corso in Germania. «Abbiamo gli strumenti per farlo:mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dell’energia, compensare le famiglie e le imprese in difficoltà, tassare le aziende che fanno profitti straordinari». Parlando delle forniture energetiche da Mosca,ha detto: «Anche quando i prezzi dell’energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessadellache avevamo.per sempre la nostra ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : #G7GER 1^ Sessione di lavoro Draghi: Dobbiamo evitare gli errori dopo la crisi del 2008. Possiamo intervenire sulla… - Agenzia_Ansa : Draghi al G7: 'Eliminare per sempre la dipendenza dall'energia russa. Dobbiamo mitigare l'impatto dell'aumento dei… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Il conflitto in atto rischia di creare una crisi umanitaria di dimensioni straordinarie. Nell'imm… - Teresat73540673 : DRAGHI AL G7:la crisi energetica non deve produrre un ritorno del populismo(??bisogna assicurare le caste occidental… - ValeRossignoli : RT @Palazzo_Chigi: #G7GER 1^ Sessione di lavoro Draghi: Dobbiamo evitare gli errori dopo la crisi del 2008. Possiamo intervenire sulla cris… -