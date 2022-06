Draghi al G7: Eliminare per sempre la dipendenza energetica dalla Russia (Di domenica 26 giugno 2022) AGI - La battaglia non è persa anzi. Dopo la frenata a Bruxelles, il premier Draghi rilancia l'obiettivo di arrivare ad un tetto sul prezzo del gas. E lo fa di fronte agli altri leader del G7: "Dobbiamo Eliminare per sempre la nostra dipendenza dalla Russia", dice senza mezzi termini. "Anche quando i prezzi dell'energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessa dipendenza della Russia che avevamo", sostiene. La sponda è quella degli Stati Uniti che insiste sul 'price cup' al petrolio con l'apertura di Berlino e il consenso di Parigi. Ma al vertice su questo punto non sono previste conclusioni, il lavoro di mediazione per trovare una soluzione proseguirà per via diplomatica. La proposta va valutata nei "dettagli", ha sottolineato il presidente del Consiglio europeo Michel, "la misura ... Leggi su agi (Di domenica 26 giugno 2022) AGI - La battaglia non è persa anzi. Dopo la frenata a Bruxelles, il premierrilancia l'obiettivo di arrivare ad un tetto sul prezzo del gas. E lo fa di fronte agli altri leader del G7: "Dobbiamoperla nostradalla Russia", dice senza mezzi termini. "Anche quando i prezzi dell'energia scenderanno, non è pensabile tornare ad avere la stessadella Russia che avevamo", sostiene. La sponda è quella degli Stati Uniti che insiste sul 'price cup' al petrolio con l'apertura di Berlino e il consenso di Parigi. Ma al vertice su questo punto non sono previste conclusioni, il lavoro di mediazione per trovare una soluzione proseguirà per via diplomatica. La proposta va valutata nei "dettagli", ha sottolineato il presidente del Consiglio europeo Michel, "la misura ...

