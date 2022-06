Doppio top player per la Juventus: blitz e accordo, attacco rivoluzionato (Di domenica 26 giugno 2022) . Juventus regina del mercato: che risposta all’Inter. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono ore caldissime in casa Juventus per quanto riguarda il mercato in entrata. Dopo Pogba, per il quale si attenderà qualche altro giorno per il clamoroso ritorno a costo zero, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 26 giugno 2022) .regina del mercato: che risposta all’Inter. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sono ore caldissime in casaper quanto riguarda il mercato in entrata. Dopo Pogba, per il quale si attenderà qualche altro giorno per il clamoroso ritorno a costo zero, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Roby848484 : @russ_mario1 Theate è mio, segnalato a inizio stagione dopo mezza apparizione... Chi dice che gioca a 3 non vede ol… - FedericoCattin2 : @AlfredoPedulla Credo che #DeLigt abbia verosimilmente voglia di competere in palcoscenico più grandi e di guadagn… - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - Sullo storico tracciato di Assen ne abbiamo viste di tutti i colori: l’errore (doppio…) di Fabio Qua… - Tomtennis_ : Dopo Parma , altro titolo in doppio per Luciano Darderi , che conquista il challenger di Milano in coppia con Rombo… - moichiii : RT @irl_jjba: ??split apart au?? top: diavolo bottom: doppio doppio loves being diavolo’s fuck toy -