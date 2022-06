Dopo Severodonetsk e il Donbass, Putin torna a lanciare una pioggia di missili su Kiev (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo Severodonetsk e il Donbass, Kiev torna ancora una volta sotto attacco. Nella notte nella capitale ucraina sono state attivate le sirene di allarme aereo, poi i residenti hanno avvertito alcune esplosioni. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, sul suo canale Telegram, ha riferito di “diverse esplosioni” nel distretto di Shevchenkivskyi, dove un attacco missilistico avrebbe colpito un edificio residenziale. Per Klitschko ci sarebbero “persone sotto le macerie” mentre alcuni residenti sarebbero stati evacuati e due feriti sarebbero stati ricoverati in ospedale. I soccorritori del Servizio statale ucraino per le emergenze, intervenuti sul posto, hanno fatto sapere che ad essere colpito è stato un edificio residenziale di nove piani. La guerra continua ormai da 123 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 giugno 2022)e ilancora una volta sotto attacco. Nella notte nella capitale ucraina sono state attivate le sirene di allarme aereo, poi i residenti hanno avvertito alcune esplosioni. Il sindaco di, Vitali Klitschko, sul suo canale Telegram, ha riferito di “diverse esplosioni” nel distretto di Shevchenkivskyi, dove un attaccostico avrebbe colpito un edificio residenziale. Per Klitschko ci sarebbero “persone sotto le macerie” mentre alcuni residenti sarebbero stati evacuati e due feriti sarebbero stati ricoverati in ospedale. I soccorritori del Servizio statale ucraino per le emergenze, intervenuti sul posto, hanno fatto sapere che ad essere colpito è stato un edificio residenziale di nove piani. La guerra continua ormai da 123 ...

Pubblicità

Nonnadinano : RT @PaoloBorg: I filorussi esultano per Severodonetsk,paesello di 100k abitanti conquistato dopo mesi di combattimenti e per il no europeo… - eia58 : RT @PaoloBorg: I filorussi esultano per Severodonetsk,paesello di 100k abitanti conquistato dopo mesi di combattimenti e per il no europeo… - elespaterlini1 : RT @PaoloBorg: I filorussi esultano per Severodonetsk,paesello di 100k abitanti conquistato dopo mesi di combattimenti e per il no europeo… - nevrotica9 : RT @DmitryEvic: Quale sarà la prossima città martire dopo Severodonetsk dove gli Ucraini scappano? - Proxima8 : RT @agambella: Poche immagine sono state pubblicate dai sotterranei di Azovstal di Mariupol di cui tanto si è parlato (e favoleggiato) dopo… -