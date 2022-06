Dopo liti e risse, è il grande giorno dei ballottaggi. Oltre due milioni di italiani alle urne per eleggere sessantacinque sindaci (Di domenica 26 giugno 2022) Dopo liti e risse è il grande giorno dei ballottaggi. Più di due milioni di elettori chiamati alle urne, oggi, per eleggere 65 sindaci nei ballottaggi delle elezioni Comunali. Per il secondo turno delle elezioni amministrative, i cittadini dovranno scegliere i sindaci delle loro città, Dopo i risultati dell’Election Day di domenica 12 giugno. Si vota in 59 centri nelle regioni a statuto ordinario e in 6 nelle regioni a statuto speciale per un totale di 65 comuni. Tra questi, soltanto due contano meno di 15 mila abitanti: Castelbottaccio, in provincia di Campobasso, e Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, che vanno al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 26 giugno 2022)è ildei. Più di duedi elettori chiamati, oggi, per65neidelle elezioni Comunali. Per il secondo turno delle elezioni amministrative, i cittadini dovranno scegliere idelle loro città,i risultati dell’Election Day di domenica 12 giugno. Si vota in 59 centri nelle regioni a statuto ordinario e in 6 nelle regioni a statuto speciale per un totale di 65 comuni. Tra questi, soltanto due contano meno di 15 mila abitanti: Castelbottaccio, in provincia di Campobasso, e Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, che vanno al ...

