Dopo l'aborto ora la Corte Suprema minaccia di perseguire contraccezione e il matrimonio tra stesso sesso e di riportare in auge le leggi sulla sodomia (Di domenica 26 giugno 2022) Clarence Thomas, membro della Corte Suprema dal 1991 e fervente sostenitore dell'abolizione della Roe, ritiene che ora sian necessario «riconsiderare» tutte queste decisioni fondamentali: «abbiamo il dovere di correggere l'errore»

