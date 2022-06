Dopo la sentenza sull’aborto: il Dio di Trump e il senso perduto della laicità (Di domenica 26 giugno 2022) Dice Donald Trump, a caldo, Dopo la sentenza che ha abolito il diritto all’aborto: “È stata fatta la volontà di Dio“. Ecco: sta qui – in questa frase insieme tragica e grottesca, anti storica e blasfema – il senso ultimo di quanto accaduto venerdì, negli Stati Uniti d’America, quando la Corte suprema ha depennato 50 anni di battaglie umane e civili. Le giovani americane, oggi per la prima volta, avranno meno diritti delle loro nonne. Non era mai accaduto nell’occidente contemporaneo. “È stata fatta la volontà di Dio“, dice Trump. E ascoltando con sgomento l’ex presidente del Paese che guida il mondo, ho pensato all’abnormità di parole che scavano voragini in ciò che noi occidentali abbiamo conquistato nell’ultimo secolo. Perché il fondamento dei nostri tessuti sociali e politici è la ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 26 giugno 2022) Dice Donald, a caldo,lache ha abolito il diritto all’aborto: “È stata fatta la volontà di Dio“. Ecco: sta qui – in questa frase insieme tragica e grottesca, anti storica e blasfema – ilultimo di quanto accaduto venerdì, negli Stati Uniti d’America, quando la Corte suprema ha depennato 50 anni di battaglie umane e civili. Le giovani americane, oggi per la prima volta, avranno meno diritti delle loro nonne. Non era mai accaduto nell’occidente contemporaneo. “È stata fatta la volontà di Dio“, dice. E ascoltando con sgomento l’ex presidente del Paese che guida il mondo, ho pensato all’abnormità di parole che scavano voragini in ciò che noi occidentali abbiamo conquistato nell’ultimo secolo. Perché il fondamento dei nostri tessuti sociali e politici è la ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Quanto sta accadendo negli Stati Uniti dopo la sentenza della Corte Suprema, con sette Stati che si sono già attiva… - Agenzia_Ansa : Diritto all'#aborto, dilaga la protesta in America dopo la sentenza della Corte suprema. Gas lacrimogeni sulla foll… - Agenzia_Ansa : Usa, 14 Stati bandiranno l'aborto nei prossimi 30 giorni. Si allargano le proteste dopo la sentenza della Corte Sup… - 811Proudman : RT @BarillariDav: Invece che stracciarvi le vesti per la sentenza della corte statunitense, invece che tifare per la guerra in Ucraina, pre… - minuttfminutt : RT @Ci1812: Aborto vietato subito in sette Stati USA, dopo la sentenza della Corte. Questo lo scrivo per rispondere a tutti quei deficienti… -