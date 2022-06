Dopo la sentenza sull’aborto della Corte conservatrice, i democratici Usa sperano di tenere vive indignazione e mobilitazione. Per cambiare il destino delle elezioni di midterm (Di domenica 26 giugno 2022) La battaglia è aperta. Non solo l’aborto, ma diverse altre recenti sentenze, mostrano che una Corte Suprema su posizioni sempre più radicali e ideologiche sta cercando di ridisegnare la società americana per i prossimi decenni. Contro la volontà degli americani. La cosa ha ovvii risvolti politici, che in queste ore vengono valutati. I democratici sperano di mantenere vive l’indignazione e la rabbia, e che queste stimolino l’affluenza al voto alle elezioni di midterm (di solito minore, rispetto alle presidenziali). I repubblicani contano su una cosa: che questa stessa indignazione si plachi e che alla fine lasci il campo ad altri temi: l’inflazione, il lavoro, la criminalità, l’immigrazione. La sentenza che cancella la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) La battaglia è aperta. Non solo l’aborto, ma diverse altre recenti sentenze, mostrano che unaSuprema su posizioni sempre più radicali e ideologiche sta cercando di ridisegnare la società americana per i prossimi decenni. Contro la volontà degli americani. La cosa ha ovvii risvolti politici, che in queste ore vengono valutati. Idi manl’e la rabbia, e che queste stimolino l’affluenza al voto alledi(di solito minore, rispetto alle presidenziali). I repubblicani contano su una cosa: che questa stessasi plachi e che alla fine lasci il campo ad altri temi: l’inflazione, il lavoro, la criminalità, l’immigrazione. Lache cancella la ...

Agenzia_Ansa : Il presidente Joe Biden ha dato mandato al segretario alla salute di garantire l'accesso delle donne alla pillola a… - sbonaccini : Ritorno al Medioevo Negli Stati Uniti la Corte Suprema cancella prima una legge dello stato di New York sul contro… - Piu_Europa : La sentenza della Corte Suprema che dopo 50 anni cancella il diritto di aborto negli USA è un richiamo forte anche… - mariateresaro16 : RT @alevarone: Mamma, rischia di morire di #setticemia. Si vede solo il diritto di chi non è nato, di chi non è ancora una persona e si cal… - NotizieTg : Aborto,Onu:duro colpo per diritti donne 20.26 'La sentenza della Corte Suprema rappresenta una grave battuta d'ar… -