Dopo 120 giorni di guerra si apre la terza fase dell’invasione russa? (Di domenica 26 giugno 2022) La fine del quarto mese di guerra vede l’esercito russo in procinto di sigillare il saliente di Severodonetsk. Rapporti indicano che alle ultime forze ucraine che combattono nella città sia stato ordinato di ritirarsi, mentre anche il destino della vicina Lysychansk inizia a sembrare sempre più precario, con le truppe ucraine che Dopo aver attraversato InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 giugno 2022) La fine del quarto mese divede l’esercito russo in procinto di sigillare il saliente di Severodonetsk. Rapporti indicano che alle ultime forze ucraine che combattono nella città sia stato ordinato di ritirarsi, mentre anche il destino della vicina Lysychansk inizia a sembrare sempre più precario, con le truppe ucraine cheaver attraversato InsideOver.

Pubblicità

mariacarla1963 : RT @Lukyluke311: Vkusno & Tochka, il marchio che ha sostituito McDonalds in Russia, ha registrato un record di oltre “120.000 burgers' vend… - tharros_nuraghe : RT @Lukyluke311: Vkusno & Tochka, il marchio che ha sostituito McDonalds in Russia, ha registrato un record di oltre “120.000 burgers' vend… - steveCarmine : RT @Lukyluke311: Vkusno & Tochka, il marchio che ha sostituito McDonalds in Russia, ha registrato un record di oltre “120.000 burgers' vend… - RisatoNicola : RT @Lukyluke311: Vkusno & Tochka, il marchio che ha sostituito McDonalds in Russia, ha registrato un record di oltre “120.000 burgers' vend… - AlessandroLod18 : RT @Lukyluke311: Vkusno & Tochka, il marchio che ha sostituito McDonalds in Russia, ha registrato un record di oltre “120.000 burgers' vend… -