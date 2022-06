Djokovic non molla: 'No al vaccino anti Covid, rinuncio agli US Open' (Di domenica 26 giugno 2022) Novak Djokovic non molla e da Wimbledon annuncia che non si vaccinerà contro il Covid . Il serbo continua a dire ' no al vaccino ' ed è pronto a rinunciare agli Us Open , ultima prova dello Slam in ... Leggi su leggo (Di domenica 26 giugno 2022) Novaknone da Wimbledon annuncia che non si vaccinerà contro il. Il serbo continua a dire ' no al' ed è pronto a rinunciareUs, ultima prova dello Slam in ...

