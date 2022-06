Dissuasori di nuovo nel mirino dei vandali ad Avellino

(Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idella metropolitana leggera adnuovamente neldei. La scorsa notte, alcuni ragazzi nei pressi di Via Cristoforo Colombo hanno cominciato a prendere a calci i. E’ l’ennesimo attoco registrato nel capoluogo. La scorsa settimana è finita nei guai una 21enne della Provincia che aveva ha deliberatamente distrutto i cordoli che delimitano il traffico per la metro leggera.zzati ad, individuata l’autrice L'articolo proviene da Anteprima24.it.

