DIRETTA MotoGP, GP Assen 2022 LIVE: doppietta italiana con Bagnaia e Bezzecchi! Doppia caduta per Quartararo! (Di domenica 26 giugno 2022) ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA GARA LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MotoGP FRANCESCO Bagnaia: "QUANDO HA INIZIATO A PIOVERE, HO AVUTO PAURA" 14.55 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle prossime gare. Si tornerà in scena il 7 agosto a Silverstone! Grazie e buon proseguimento di giornata! 14.52 Giornata spettacolare per Aprilia con Vinales che torna sul podio dopo tantissimo tempo e Aleix che, dopo la caduta con Quartararo, rimonta dalla 15a fino alla quarta posizione! 14.50 Giornata forse fondamentale per la stagione di Pecco Bagnaia. Aveva assoluto bisogno di questa vittoria e, soprattutto, nel giorno del ko di Quartararo. Bene anche Miller che, senza il llp, poteva davvero fare podio

