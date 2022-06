“Dichiarazione di guerra alla Russia”. Putin si difende con i missili nucleari: ecco dove li piazza (Di domenica 26 giugno 2022) La città di Severodonetsk è passata sotto il pieno controllo delle forze armate russe. Lo ha annunciato il sindaco Oleksandr Stryuk, avvertendo gli ucraini rimasti nel centro che non è più possibile partire per dirigersi verso il territorio controllato da Kiev. Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov ha riferito che tutti i civili sono stati evacuati dallo stabilimento Azot, dove si erano rifugiati per trovare riparo dalle bombe. Nonostante le forze russe abbiano guadagnato terreno nel Donbass, il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, ha affermato che ad agosto ci sarà una svolta nei combattimenti e che l'Ucraina tornerà ai confini del 1991. Quanto alla situazione a Severodonetsk ha spiegato che «per ottenere una vittoria strategica, il comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni». Inoltre, le truppe russe e le milizie ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) La città di Severodonetsk è passata sotto il pieno controllo delle forze armate russe. Lo ha annunciato il sindaco Oleksandr Stryuk, avvertendo gli ucraini rimasti nel centro che non è più possibile partire per dirigersi verso il territorio controllato da Kiev. Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov ha riferito che tutti i civili sono stati evacuati dallo stabilimento Azot,si erano rifugiati per trovare riparo dalle bombe. Nonostante le forze russe abbiano guadagnato terreno nel Donbass, il capo dell'intelligence militare di Kiev, Kyrylo Budanov, ha affermato che ad agosto ci sarà una svolta nei combattimenti e che l'Ucraina tornerà ai confini del 1991. Quantosituazione a Severodonetsk ha spiegato che «per ottenere una vittoria strategica, il comando ha deciso di raggrupparsi su nuove posizioni». Inoltre, le truppe russe e le milizie ...

Pubblicità

GiovaQuez : Per Lukashenko il blocco del transito tra Kaliningrad e la Lituania equivale a una 'dichiarazione di guerra de fact… - petergomezblog : Putin: “Forniremo missili nucleari alla Bielorussia”. Lukashenko: “Il blocco a Kaliningrad è una dichiarazione di g… - tempoweb : Vladimir #Putin dà i missili nucleari alla #Bielorussia. “Il blocco di #Kalinigrad è una dichiarazione di #guerra”… - paolobucci68 : LUKASHENKO In un incontro con Putin ieri a San Pietroburgo: - ha espresso preoccupazione per le azioni della Polon… - SilenzieFalsita : RT @ANotizia: Lukashenko: «Il blocco di Kaliningrad da parte della Lituania equivale a una dichiarazione di guerra de facto» -