Di Maria Juve, l’argentino ha detto sì! Si lavora ai dettagli (Di domenica 26 giugno 2022) Di Maria Juve è arrivato il tanto atteso sì! Parti al lavoro sui dettagli per completare l’operazione per il Fideo Dopo le tante voci la telenovela pare essere giunta al termine: Angel Di Maria si appresta a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, che rivela che il sì tanto atteso è finalmente arrivato in queste ore. Le parti sono adesso al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione, prima dell’annuncio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 giugno 2022) Diè arrivato il tanto atteso sì! Parti al lavoro suiper completare l’operazione per il Fideo Dopo le tante voci la telenovela pare essere giunta al termine: Angel Disi appresta a vestire la maglia dellantus nella prossima stagione. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, che rivela che il sì tanto atteso è finalmente arrivato in queste ore. Le parti sono adesso al lavoro per definire gli ultimidell’operazione, prima dell’annuncio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, Di Maria in arrivo: siamo agli ultimi dettagli #calciomercato - forumJuventus : Di Maria: “La Juve è il club più grande d’Italia. So che è interessata a me, sto riflettendo” ??… - Gazzetta_it : Di Maria rimanda, mini summit della Juve: Zaniolo in pole per l'attacco giovane - NausicaMattiac2 : Pogba - Di Maria ed è solo il 26 giugno. Eh ma la Juve è immobile sul mercato ?? #Juventus - Bresingar_ : RT @gODDEnino: Juve, Di Maria ad un passo: si trattano gli ultimi dettagli -