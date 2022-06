Di Maio sfiora il 5%, Conte e il M5S crollano sotto il 10 Chi ha il maggiore potenziale di crescita? Clicca e vota (Di domenica 26 giugno 2022) Di Maio vola, Conte e il Movimento 5 crollano. E' il dato principale del sondaggio Winpoll-Sole24Ore. ll sondaggio che pubblichiamo oggi - scrive Roberto D'Alimonte - è l’occasione per fare il punto sulla evoluzione del quadro politico dopo elezioni amministrative e la scissione del M5s. Ed è un quadro che registra novità significative che dovranno essere confermate da altri sondaggi nelle... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 giugno 2022) Divola,e il Movimento 5. E' il dato principale del sondaggio Winpoll-Sole24Ore. ll sondaggio che pubblichiamo oggi - scrive Roberto D'Alimonte - è l’occasione per fare il punto sulla evoluzione del quadro politico dopo elezioni amministrative e la scissione del M5s. Ed è un quadro che registra novità significative che dovranno essere confermate da altri sondaggi nelle... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Moixus1970 : RT @Affaritaliani: Sondaggio, Di Maio sfiora il 5%. Conte e il M5S crollano sotto il 10 - Affaritaliani : Sondaggio, Di Maio sfiora il 5%. Conte e il M5S crollano sotto il 10 - Scenaripolitici : RT @WinPollsrl: Nostro sondaggio per @sole24ore. 5 Stelle sotto il 10%, ma se divisi il partito di Di Maio sfiora il 5%. Bomm di Fratelli d… - WinPollsrl : Nostro sondaggio per @sole24ore. 5 Stelle sotto il 10%, ma se divisi il partito di Di Maio sfiora il 5%. Bomm di Fr… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Ascolti al top per #Retequattro: sul gradino più alto del podio dell'informazione per la conferenza del ministro Luigi… -