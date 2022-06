Di Maio in Arabia Saudita per i 90 anni delle relazioni Riad-Roma (Di domenica 26 giugno 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà oggi e domani, 26 e 27 giugno 2022, in missione ufficiale in Arabia Saudita, Paese che sta acquisendo una rinnovata centralità nel Mediterraneo allargato, all’interno di una serie di dinamiche di distensione che stanno interessando la regione. La Farnesina comunica la visita, che cade nel 90° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche bilaterali, e che serve “a consolidare ulteriormente il dialogo strategico tra Roma e Riad, avviato con la firma nel gennaio del 2021 ad Al Ula di un Memorandum d’intesa bilaterale”. A gennaio 2021, proprio ad Al Ula, i sauditi (e gli emiratini) mettevano fine a uno degli episodi più delicati che hanno interessato il Medio Oriente — e per riflesso il ... Leggi su formiche (Di domenica 26 giugno 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Disarà oggi e domani, 26 e 27 giugno 2022, in missione ufficiale in, Paese che sta acquisendo una rinnovata centralità nel Mediterraneo allargato, all’interno di una serie di dinamiche di distensione che stanno interessando la regione. La Farnesina comunica la visita, che cade nel 90°versario dello stabilimentodiplomatiche bilaterali, e che serve “a consolidare ulteriormente il dialogo strategico tra, avviato con la firma nel gennaio del 2021 ad Al Ula di un Memorandum d’intesa bilaterale”. A gennaio 2021, proprio ad Al Ula, i sauditi (e gli emiratini) mettevano fine a uno degli episodi più delicati che hanno interessato il Medio Oriente — e per riflesso il ...

