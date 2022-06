Dessert freddo light | Senza zucchero! Niente panna né gelatina! Senza cottura

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 26 giugno 2022) Non hai idea di come combattere il caldo? Semplice: devi preparare una deliziosa torta gelato! Riempirà di golosità il tuo stomaco e le papille gustative saranno in festa! La torta gelato che andremo a realizzare è fatto con la nostra frutta preferita di stagione e una cascata di cioccolato. Esiste qualcosa di più appetitoso? Ti convincerai ancora di più a tentare questa preparazione quando, leggendo qui sotto, scoprirai che ci vorranno solo una manciata di minuti per realizzarla. Non hai scuse per non metterti all’opera. Gli unici ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: 1 cucchiaio di cacao Gocce di cioccolato quanto basta 400 gr di yogurt Pesche quanto basta 15 gr di miele o dolcificante liquido a piacere Fragole quanto basta Procedimento Nella boule contenente lo yogurt aggiungiamo il miele per poi amalgamare con uno sbattitore manuale. Una volta integrato il tutto dividiamo ...