Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona | strappata a Sboarina la roccaforte della destra

(Di domenica 26 giugno 2022) Storico risultato dal ballottaggio dialle elezioni amministrative:, candidato sostenuto dall’area progressista, ex calciatore e presidente dell’Assocalciatori, è stato elettoa discapito del primo cittadino uscente Federico, volto di Lega e Fratelli d’Italia. La città, storicamente ostica per il centrosinistra, viene sottratta alladopo 15 anni: due mandati di Flavio Tosi e uno – appunto – di, che aveva rifiutato l’apparentamento con il forzista in vistaseconda tornata. Una scelta che l’ha penalizzato e ha consentito adi insediarsi a Palazzo Barbieri, oltre ad aver spaccato ulteriormente il trittico di centroLega-FI-FdI e reso vani gli ...

Pubblicità

you_trend : ?? #Ballottaggi: Damiano Tommasi (CSX) è eletto sindaco di #Verona #MaratonaYouTrend - you_trend : ?? #MaratonaYouTrend sui #ballottaggi, scrutinio a #Verona (sez. scrutinate: 14 su 265) Damiano Tommasi (CSX) 52,2%… - elio_vito : Un candidato civico, moderato, cattolico, contro la peggiore destra, contro le discriminazioni, contro le ingerenze… - sonia_frasca : RT @you_trend: ?? #Ballottaggi: Damiano Tommasi (CSX) è eletto sindaco di #Verona #MaratonaYouTrend - bepponato : RT @you_trend: ?? #Ballottaggi: Damiano Tommasi (CSX) è eletto sindaco di #Verona #MaratonaYouTrend -

Hanno chiuso alle 23 i seggi per i ballottaggi che si sono svolti in 65 comuni in tutta Italia. In corso gli scrutini. E' stata la sfida di Verona tra(centrosinistra) e il sindaco uscente Federico Sboarina (sostenuto da Lega e FdI) l'unica a "tenere" in parte il calo delle affluenze ai ballottaggi nei 59 comuni delle regioni a ...È la sfida di Verona tra(centrosinistra) e il sindaco uscente Federico Sboarina (sostenuto da Lega e FdI) l'unica a 'tenere' in parte il calo delle affluenze ai ballottaggi nei 59 ...VERONA - Verona si appresta a incoronare Damiano Tommasi come nuovo sindaco di Verona. Sarebbe la prima volta per un candidato di centrosinistra. L'ex calciatore è al 54% dei ...È stata la sfida di Verona tra Damiano Tommasi (centrosinistra) e il sindaco uscente Federico Sboarina (sostenuto da Lega e FdI) l'unica a «tenere» in parte il calo ...