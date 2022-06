Damiano dei Maneskin nella bufera dopo il concerto: cosa è successo (Di domenica 26 giugno 2022) nella bufera Damiano, il frontman dei Maneskin, che durante il concerto di Lignano Sabbiadoro, il 23 giugno scorso, ha lanciato un’occhiataccia ad una fan, che sotto il palco teneva un cartello con la scritta “Sono stata Coraline per sette anni, ora anche grazie a voi sono di nuovo Alice”. (continua a leggere dopo le foto) Il brano “Coraline” è stato scritto da Damiano per la fidanzata Giorgia Soleri, la influencer e attivista che si è a lungo battuta per il riconoscimento della vulvodinia come malattia invalidante. Il brano parla infatti della lotta di una giovane donna. Di fronte al cartello, il leader dei Maneskin ha avuto una reazione indispettita. Il cantante ha lanciato un’occhiataccia alla fan, senza sapere che la ragazza, appunto Alice, ... Leggi su tvzap (Di domenica 26 giugno 2022), il frontman dei, che durante ildi Lignano Sabbiadoro, il 23 giugno scorso, ha lanciato un’occhiataccia ad una fan, che sotto il palco teneva un cartello con la scritta “Sono stata Coraline per sette anni, ora anche grazie a voi sono di nuovo Alice”. (continua a leggerele foto) Il brano “Coraline” è stato scritto daper la fidanzata Giorgia Soleri, la influencer e attivista che si è a lungo battuta per il riconoscimento della vulvodinia come malattia invalidante. Il brano parla infatti della lotta di una giovane donna. Di fronte al cartello, il leader deiha avuto una reazione indispettita. Il cantante ha lanciato un’occhiataccia alla fan, senza sapere che la ragazza, appunto Alice, ...

