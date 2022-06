Damiano dei Maneskin litiga con una fan durante il concerto: c'entra Giorgia Soleri (Di domenica 26 giugno 2022) Polemica dopo il concerto dei Maneskin: Damiano finisce al centro dei social. Lo sfogo di una fan e la replica del cantante. Sono la band italiana più famosa del momento. Dalla vittoria di Sanremo 2021 fino al trionfo all'Eurovision Song Contest a Rotterdam i Maneskin hanno conquistato il mondo intero. L'espressione "mondo intero" è parecchio vicina alla realtà considerando che anche negli Stati Uniti d'America sono famosissimi e che hanno preso parte alle manifestazioni musicali più importanti. Insomma i 4 ragazzi romani stanno rivoluzionando il mondo della musica. A chi dice che non fanno altro che replicare il passato rispondono che questo è il loro momento. Insomma dalla musica ai testi le canzoni dei Maneskin sono in grado di fomentare intere folle e soprattutto di qualsiasi nazionalità. Spesso ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 26 giugno 2022) Polemica dopo ildeifinisce al centro dei social. Lo sfogo di una fan e la replica del cantante. Sono la band italiana più famosa del momento. Dalla vittoria di Sanremo 2021 fino al trionfo all'Eurovision Song Contest a Rotterdam ihanno conquistato il mondo intero. L'espressione "mondo intero" è parecchio vicina alla realtà considerando che anche negli Stati Uniti d'America sono famosissimi e che hanno preso parte alle manifestazioni musicali più importanti. Insomma i 4 ragazzi romani stanno rivoluzionando il mondo della musica. A chi dice che non fanno altro che replicare il passato rispondono che questo è il loro momento. Insomma dalla musica ai testi le canzoni deisono in grado di fomentare intere folle e soprattutto di qualsiasi nazionalità. Spesso ...

infoitsalute : Giorgia Soleri, sabato sera da incubo per la fidanzata di Damiano dei Maneskin: di nuovo in ospedale - Sarafuforever46 : Anche circondarsi di gente che sa suonare non sarebbe male, per salvare il rock, mentre impari a scrivere le canzo… - Sarafuforever46 : Meno male che mo ci abbiamo Damiano dei @thisismaneskin , che ha detto che ci pensa lui a salvare il rock! ?????? - giornali_it : Giorgia Soleri, sabato sera da incubo per la fidanzata di Damiano dei Maneskin: di nuovo in ospedale #26giugno… - piacereangela : RT @acciooguitar: leggo l'ultima polemica su Damiano dei Måneskin e vi giuro siete surreali, siete partiti dalla supposizione di una ragazz… -