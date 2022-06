Dalla finale di Champions alla disoccupazione: ecco il portiere che nessuno vuole (Di domenica 26 giugno 2022) Il 26 maggio 2018 a Kiev non c'era la guerra. Nello stadio della capitale dell'Ucraina si giocava la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Esattamente come nell'ultima edizione del ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 giugno 2022) Il 26 maggio 2018 a Kiev non c'era la guerra. Nello stadio della capitale dell'Ucraina si giocava ladiLeague tra Real Madrid e Liverpool. Esattamente come nell'ultima edizione del ...

Pubblicità

EnricoTurcato : #JuventusMilan il 28 maggio 2023. A 20 anni esatti dalla finale di Champions ad Old Trafford tra bianconeri e rossoneri. Clamoroso. - Eurosport_IT : ARGENTO EUROPEO!!!???????? Le Azzurre della spada femminile salgono sul secondo gradino del podio, fermate solo in fin… - FedeAba1 : RT @JillJVF96: ????Giusto per ricordartelo,nella demo di #RErevelations ci sono alcune animazioni prese da #RE5 come quella che ti consente d… - JillJVF96 : ????Giusto per ricordartelo,nella demo di #RErevelations ci sono alcune animazioni prese da #RE5 come quella che ti c… - bladistic : @UmbertoF97 Senza squadra non resta ma lui è un pirla oltre che una merda, ma più coglioni sono pseudo tifosi Juven… -