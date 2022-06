"Crollo sotto il 10%. E Berlusconi...": il sondaggio che scatena il terremoto (Di domenica 26 giugno 2022) Nessuno lo avrebbe detto. I Cinque Stelle si stanno sciogliendo come un gelato all'equatore. E in questa caldissima estate a fare una brutta fine sarà proprio il partito di Conte. Come riporta ilGiornale, la fuoriuscita di Di Maio e tutte le tensioni interne al Movimento hanno avuto una conseguenza immediata: il Crollo totale nei sondaggi con una perdita record di ben 3 punti in 7 giorni. Adesso i 5 Stelle sono sotto il 10 per cento. Secondo un sondaggio realizzato da Tecnè, M5s ha perso tre punti percentuali rispetto a prima del divorzio con Di Maio, attestandosi sotto il 10%, al 9,3%. E ritrovandosi così per la prima volta scavalcato da Forza Italia, accreditata del 9,9% delle intenzioni di voto. Dunque non solo i grillini sono ormai sotto il muro psicologico della doppia cifra, ma si son ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Nessuno lo avrebbe detto. I Cinque Stelle si stanno sciogliendo come un gelato all'equatore. E in questa caldissima estate a fare una brutta fine sarà proprio il partito di Conte. Come riporta ilGiornale, la fuoriuscita di Di Maio e tutte le tensioni interne al Movimento hanno avuto una conseguenza immediata: iltotale nei sondaggi con una perdita record di ben 3 punti in 7 giorni. Adesso i 5 Stelle sonoil 10 per cento. Secondo unrealizzato da Tecnè, M5s ha perso tre punti percentuali rispetto a prima del divorzio con Di Maio, attestandosiil 10%, al 9,3%. E ritrovandosi così per la prima volta scavalcato da Forza Italia, accreditata del 9,9% delle intenzioni di voto. Dunque non solo i grillini sono ormaiil muro psicologico della doppia cifra, ma si son ...

